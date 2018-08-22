Трамп отчитался об экономической победе над Китаем

Китайская экономика замедлила свой рост и уже не сможет подвинуть США с первого места. Об этом заявил президент США Дональд Трамп , выступая на митинге в Западной Вирджинии, его слова приводит Bloomberg

Американский лидер также отметил, что экономика Китая начала движение вниз, но оговорился, что испытывает «огромное уважение» к этой стране. «Когда я пришел, все шло к тому, что мы позволим Китаю скоро стать больше нас. Больше этого не случится», — успокоил президент своих сторонников.

Трамп добавил, что хочет быть другом китайцев, но ему пришлось делать «то, что надо было делать».

Подобные заявления, отмечает Bloomberg, могут заставить китайские власти подозревать, что США за счет введения дополнительных пошлин просто стремиться задержать развитие второй экономики в мире.

Трамп уже признавался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США. Сейчас в стране уже действуют пошлины против китайских товаров на сумму в 34 миллиарда долларов, в ближайшее время ее доведут до 50 миллиардов, уже заявлены планы о 200 миллиардах.

Общий объем экономики Китая сейчас составляет 12 триллионов долларов против 19 триллионов долларов у США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что ВВП Китая в этом году вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года. Экономика США, по предварительным расчетам, увеличится за год на 2,9 процента.