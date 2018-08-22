В «Магии кино» объяснили публикацию объявления — «обманки»

Владельцы кинотеатра «Магия кино» сняли объявление о продаже бизнеса. А публикацию объявления заместитель управляющего кинотеатром Автандил Лоскутов объяснил изучением ситуации на рынке. Аналитики проводили оценку бизнеса для увеличения валюты баланса. Для такой оценки, в том числе, необходимо было указать стоимость готового бизнеса и возможный спрос на него, объяснил Лоскутов. «Мы давали это объявление, чтобы изучить покупательский спрос», — передает слова представителя кинотеатра РБК-Татарстан. Интерес к кинобизнесу на рынке есть, добавил Лоскутов. В том числе, вопросы о покупке задавали потенциальные партнеры из Казани — как физические, так и юридические лица, сказал заместитель управляющего, отметив, назвать интересантов он не может. Напомним, в объявлении представители «Магии кино» говорили, что в месяц бизнес приносит порядка 8 миллионов рублей. А продать кинотеатр, согласно тексту объявления, хотели за 50 миллионов рублей.