Ещё
В «Магии кино» объяснили публикацию объявления — «обманки»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.89
+0.23 Золото
1195.50
–0.00 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1597
+0.0070
09.08
1.1527
21.08
16.08
12.08

В «Магии кино» объяснили публикацию объявления — «обманки» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Владельцы кинотеатра «Магия кино» сняли объявление о продаже бизнеса. А публикацию объявления заместитель управляющего кинотеатром Автандил Лоскутов объяснил изучением ситуации на рынке. Аналитики проводили оценку бизнеса для увеличения валюты баланса. Для такой оценки, в том числе, необходимо было указать стоимость готового бизнеса и возможный спрос на него, объяснил Лоскутов. «Мы давали это объявление, чтобы изучить покупательский спрос», — передает слова представителя кинотеатра РБК-Татарстан. Интерес к кинобизнесу на рынке есть, добавил Лоскутов. В том числе, вопросы о покупке задавали потенциальные партнеры из Казани — как физические, так и юридические лица, сказал заместитель управляющего, отметив, назвать интересантов он не может. Напомним, в объявлении представители «Магии кино» говорили, что в месяц бизнес приносит порядка 8 миллионов рублей. А продать кинотеатр, согласно тексту объявления, хотели за 50 миллионов рублей.
Казанский репортер: последние новости
Потери сельхозпроизводителей Татарстана составили 6 млрд рублей – на зерне и молоке Цены на сырое молоко в Татарстане упали на 14 процентов ВСМ Москва – Казань вошла в план развития магистральной инфраструктуры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия откажется от доллара563
Рубль рухнул еще ниже413
Определен момент для более выгодной покупки валюты
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы81
Российскую экономику обрекли на провал422
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение