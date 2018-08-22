Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), которые подорожали на 0,020 п. (4,17%), закрывшись на отметке в 0,500. Котировки Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли на 0,020 п. (1,83%), завершив торги на уровне 1,110. Бумаги Dangsugar (LAGOS:DANGSUG) выросли в цене на 0,10 п. (0,68%), закрывшись на отметке 14,90.

Лидерами падения стали акции Uacn Prop (LAGOS:UACN), цена которых упала на 1,00 п. (7,94%), завершив сессию на отметке 11,60. Акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) поднялись на 1,00 п. (7,12%), закрывшись на уровне 12,90, а Wapco (LAGOS:WAPCO) снизились в цене на 1,85 п. (6,65%) и завершили торги на отметке 25,95.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,12%, 1,00 п., и завершили торги на отметке 12,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 3,11%, или 2,05, достигнув отметки $67,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 2,84%, или 2,06, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,21%, или 2,50, до отметки $1.202,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,60% до 420,370, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 361,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 95,07.