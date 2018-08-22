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СМИ: Saudi Aramco отложила выход на IPO
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СМИ: Saudi Aramco отложила выход на IPO 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Национальная нефтяная компания Saudi Aramco отложила проведение IPO на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что компания отложила выход как на домашней, так и на международной бирже. Кроме того, Saudi Aramco уже распустила финансовых консультантов, которые готовили компанию для IPO.
По данным источников агентства, в настоящий момент Saudi Aramco сфокусировалась на приобретении «стратегической доли» в нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp.
В самой компании пока не прокомментировали информацию.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассматривал размещение акций Saudi Aramco как один из ключевых этапов проведения реформ в королевстве. Отмечается, что это позволило бы реализовать реструктуризацию саудовской экономики и снизить ее зависимость от нефти.
Годом ранее сообщалось, что Saudi Aramco решила разместить акции на Нью-Йоркской бирже. Предполагалось, что IPO пройдет в 2018 году.
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