СМИ: Saudi Aramco отложила выход на IPO

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco отложила проведение IPO на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что компания отложила выход как на домашней, так и на международной бирже. Кроме того, Saudi Aramco уже распустила финансовых консультантов, которые готовили компанию для IPO.

По данным источников агентства, в настоящий момент Saudi Aramco сфокусировалась на приобретении «стратегической доли» в нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp.

В самой компании пока не прокомментировали информацию.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассматривал размещение акций Saudi Aramco как один из ключевых этапов проведения реформ в королевстве. Отмечается, что это позволило бы реализовать реструктуризацию саудовской экономики и снизить ее зависимость от нефти.

Годом ранее сообщалось, что Saudi Aramco решила разместить акции на Нью-Йоркской бирже. Предполагалось, что IPO пройдет в 2018 году.