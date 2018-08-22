Российские индексы завершили торги разнонаправленно

Рынок акций РФ удержался в плюсе по индексу Мосбиржи недалеко от 2300 пунктов

Российский рынок акций к закрытию торгов среды удержался в плюсе по индексу Мосбиржи недалеко от 2300 пунктов и снизился по индексу РТС на ослаблении рубля, следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,23% — до 2297,06 пункта, индекс РТС снизился на 0,63%, до 1065,34 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.41 мск прибавил 1,08 рубля, до 68,35 рубля, курс евро — 1,37 рубля, до 79,22 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 2,78%, до 74,65 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

В первой половине торгов индекс Мосбиржи поднялся выше психологически значимой отметки в 2300 пунктов впервые с 14 августа.

Индекс РТС после роста на старте торгов перешел к снижению, рублевый индекс Мосбиржи в течение дня несколько раз менял направление динамики и колебался в пределах 2278,23-2306,1 пункта.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЕ

Акции "Новатэка" обновили исторический максимум, поднявшись до 1 тысячи рублей и затем несколько отступили. К закрытию торгов бумаги выросли на 1,63% — до 998 рублей.

Бумаги "Мечела" подскакивали на 6,4% (префы поднимались до 106,6 рубля, обыкновенные акции — до 94,5 рубля), после публикации отчетности по МСФО.

К закрытию торгов привилегированные акции "Мечела" выросли на 4,49% — до 104,75 рубля, обыкновенные акции компании — на 4%, до 92,4 рубля.

"Генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов … после публикации отчетности заявил, что по итогам 2018 года компания может направить на дивиденды 100% прибыли. На этом фоне акции компании поднимались в течение дня на 2,5%, но ближе к вечеру частично скорректировались, оставшись, тем не менее, в числе лидеров", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

Свою финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2018 года по МСФО представят в четверг "Фосагро" , Сбербанк, "Черкизово" , напоминают аналитики "Велес Капитала". В России ЦБ огласит объемы своих международных резервов, добавляют они.

"В ервозоне представят индексы деловой активности в производственном секторе за август, деловой активности в сфере услуг за август, а также опубликуют протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. В Германии пройдет выступление главы Бундесбанка и представят индекс потребительского климата, а также индексы деловой активности в сфере услуг и в производстве. В США объявят число первичных заявок на получение пособий по безработице и объемы продаж нового жилья за июль, будут представлены индексы деловой активности в сфере услуг и производстве за август", — перечисляют зарубежные макроэкономические события аналитики.

В четверг индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2275-2300 пунктов, индекс РТС в районе 1050-1070 пунктов, считает Анна Кокорева из "Альпари".