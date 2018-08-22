Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,958 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,74%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,891 долл. и сопротивление — на 2,991 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,24% и торгуется на отметке 94,90 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре вырос на 3,11%, достигнув отметки 67,89 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре вырос на 2,18%, дойдя до уровня 2,1698 долл. за галлон.