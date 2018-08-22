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«Российский аукционный дом» продаст муниципальное имущество Нижнего Новгорода
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«Российский аукционный дом» продаст муниципальное имущество Нижнего Новгорода 

Newsroom24 14 минут назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление, поручающее АО «Российский аукционный дом» (РАД) продажу муниципального имущества на торгах. Документ разиещён на сайте городской администрации.
РАД должен будет разместить на своей аукционной площадке соответствующие лоты в 2018 году и провести торги. В случае если торги не состоятся два и более раз, доли будут проданы посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене.
Планируется продать доли администрации в 32 зданиях Нижнего Новгорода.
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