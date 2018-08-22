Нафтогаз раскрыл гонорары юристов за дела против Газпрома

Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала Zik заявил, что юристы-международники, защищавшие интересы украинской компании в арбитражном деле против Газпрома , получили около 20 млн долларов в качестве вознаграждения.

«Приблизительно, мне кажется, где-то 20 млн долларов», — ответил Витренко на вопрос, какие премии получили юристы. Руководитель заявил, что юристы выполняли «вспомогательную роль», передает ТАСС

Ранее стало известно, что топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины» получили премии в размере 21 млн долларов за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, хотя это решение было приостановлено апелляционной инстанцией. После этого стало известно, что сотрудников компании могут лишить этих премий.