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Нафтогаз раскрыл гонорары юристов за дела против Газпрома
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Нафтогаз раскрыл гонорары юристов за дела против Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала Zik заявил, что юристы-международники, защищавшие интересы украинской компании в арбитражном деле против Газпрома, получили около 20 млн долларов в качестве вознаграждения.
«Приблизительно, мне кажется, где-то 20 млн долларов», — ответил Витренко на вопрос, какие премии получили юристы. Руководитель заявил, что юристы выполняли «вспомогательную роль», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины» получили премии в размере 21 млн долларов за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, хотя это решение было приостановлено апелляционной инстанцией. После этого стало известно, что сотрудников компании могут лишить этих премий.
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