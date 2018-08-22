«Роснефть» попросила у Путина льгот в Западной и Восточной Сибири

В документе говорится, что за счет налоговых маневров из нефтяной отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов. Сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, говорится в письме. Другие нефтедобывающие страны уже готовятся к покрытию дефицита, который в будущем ждет мировой рынок нефти, отмечает Сечин.

Необходимое в сложившихся условиях масштабное наращивание бурения в Западной Сибири можно обеспечить за счет изменения фискальных подходов, например, при помощи введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств. Если такая мера будет применена, то в 2019-2024 гг. бурение новых скважин в Западной Сибири может быть увеличено на 5 000 относительно нынешних планов компаний. Это, в свою очередь, приведет к росту нефтедобычи в России на 2-7% и обеспечит поступление в бюджет до 1 трлн руб. дополнительных доходов, утверждается в письме.

По мнению Сечина, подготовка запасов в Восточной Сибири идет недостаточными темпами. На сегодняшний день, из 16,7 млрд тонн ресурсов подготовлено к разработке только 8%. Необходимо предпринимать меры, которые бы стимулировали увеличение объема геологоразведочных работ. Одной из таких мер может стать введение вычетов из НДПИ на нефть понесенных затрат на геологоразведку, говорится в документе. В случае реализации такого механизма за счет дополнительных инвестиций в нерентабельные геологоразведочные проекты «Роснефти» будет обеспечен прирост подготовленных запасов и увеличение нефтедобычи на более чем 800 млн тонн к 2050 г., считает Сечин. К 2027 г. дополнительные поступления в федеральный бюджет составят не менее 200 млрд руб.