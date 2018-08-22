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Bloomberg: глава Apple может получить 280 тыс. акций компании
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Bloomberg: глава Apple может получить 280 тыс. акций компании 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 августа. Генеральный директор Apple Тим Кук может получить акции компании приблизительной стоимостью около $120 млн Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg.
Кук получит 280 тыс. акций, положенные ему как главе корпорации Apple. Кроме того, он может получить дополнительные 280 тыс. акций, если доходность акций компании на фондовом рынке за три последних года превысит аналогичные показатели двух третей компаний, входящих в индекс S&P 500. Общая стоимость ценных бумаг может составить $120 млн  В 2017 году половина акций из 560 тыс. положенных Куку в качестве бонуса ушла на покрытие налогов. Оставшаяся половина была продана и принесла главе Apple $43 млн Помимо этого, Кук получил зарплату в размере $3 млн и денежный бонус в $9 млн  На данный момент состояние Кука достигает $700 млн, уточняет Bloomberg.
В августе капитализация Apple перевалила за отметку в $1 трлн. На момент смерти предыдущего руководителя компании Стива Джобса в 2011 году ее капитализация составляла $350 млрд
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