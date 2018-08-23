Доллар дорожает к мировым валютам после протокола августовского заседания ФРС

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг демонстрирует положительную динамику по отношению к большинству мировых валют после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором инвесторы увидели сигнал к скорому повышению ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару опускался до 1,1555 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,91 иены за доллар со 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 95,41 пункта.

В центре внимания инвесторов оказался протокол последней встречи ФРС, состоявшейся 31 июля — 1 августа, на котором регулятор обозначил вероятность скорого повышения ставки в зависимости от экономических данных. ФРС по итогам данного заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне.

При этом ФРС указала на то, что текущие торговые разногласия и предлагаемые торговые меры являются важным источником неопределенности и рисков. «Похоже, Федрезерв всерьез обеспокоен торговыми проблемами. Если опасения материализуются, то ожидания рынка относительно повышения ставки могут меняться в зависимости от исхода переговоров КНР и США», — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays в Токио Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).