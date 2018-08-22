ФРС дает сигнал к скорому повышению ставки, обеспокоена торговыми спорами — протокол

МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 31 июля — 1 августа заключили, что в зависимости от экономических данных вероятно скорое повышение ставки, при этом выразили опасения относительно влияния торговых споров, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне.

"Многие участники согласились с тем, что если поступающие данные продолжат поддерживать их текущий экономических прогноз, то, вероятно, вскоре будет целесообразно принять еще один шаг к уходу от политики стимулирования", — говорится в сообщении регулятора.

Условия на рынке труда продолжили укрепляться в последние месяцы, говорится в документе. Экономика страны росла сильными темпами в первом полугодии, а инфляция в июне осталась на уровне, близком к 2%. Во втором полугодии прогнозируется замедление роста ВВП по сравнению с первой половиной года.

"Все участники указали на то, что текущие торговые разногласия и предлагаемые торговые меры являются важным источником неопределенности и рисков. Участники отметили, что если масштабный и длительный спор по торговой политике будет развиваться, то это будет иметь негативное влияние на деловые настроения, инвестиционные расходы и занятость", — отмечается в релизе.