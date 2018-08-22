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ФРС дает сигнал к скорому повышению ставки, обеспокоена торговыми спорами — протокол
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ФРС дает сигнал к скорому повышению ставки, обеспокоена торговыми спорами — протокол 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 31 июля — 1 августа заключили, что в зависимости от экономических данных вероятно скорое повышение ставки, при этом выразили опасения относительно влияния торговых споров, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.
ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне.
"Многие участники согласились с тем, что если поступающие данные продолжат поддерживать их текущий экономических прогноз, то, вероятно, вскоре будет целесообразно принять еще один шаг к уходу от политики стимулирования", — говорится в сообщении регулятора.
Условия на рынке труда продолжили укрепляться в последние месяцы, говорится в документе. Экономика страны росла сильными темпами в первом полугодии, а инфляция в июне осталась на уровне, близком к 2%. Во втором полугодии прогнозируется замедление роста ВВП по сравнению с первой половиной года.
"Все участники указали на то, что текущие торговые разногласия и предлагаемые торговые меры являются важным источником неопределенности и рисков. Участники отметили, что если масштабный и длительный спор по торговой политике будет развиваться, то это будет иметь негативное влияние на деловые настроения, инвестиционные расходы и занятость", — отмечается в релизе.
В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 25-26 сентября.
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