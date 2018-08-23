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ФРС просигнализировала о дальнейшем повышении ставок
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ФРС просигнализировала о дальнейшем повышении ставок 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США на своем последнем заседании просигнализировали о том, что могут повысить ключевую процентную ставку в сентябре.
Чиновники ФРС также выразили опасения, что продолжительные торговые конфликты могут негативно отразиться на росте экономики.
Если экономика будет расти в соответствии с ожиданиями руководителей ФРС, «вероятно, скоро будет уместно сделать очередной шаг» в повышении ключевой краткосрочной процентной ставки, сказано в опубликованных в среду протоколах заседания центрального банка, прошедшего 31 июля — 1 августа.
Руководители ФРС также обсудили, следует ли исключить из заявления по итогам заседания упоминание о том, что их политика является мягкой, то есть поддерживающей рост экономики.
Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что такое определение утратило необходимость, поскольку краткосрочные ставки приближаются к нейтральному уровню, на котором они не поддерживают экономику и не замедляют ее рост.
На том заседании ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 1,75%-2%, до которого повысила его в июне. Это было второе повышение ставки в текущем году, и тогда большинство членов Комитета по операциям на открытых рынка (FOMC) ожидали, что по итогам этого года она будет повышена в общей сложности не менее четырех раз.
Большинство из них сигнализировали, что готовы повышать ставку как минимум до нейтрального уровня, но между ними остаются разногласия по поводу того, каким должен быть нейтральный уровень.
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