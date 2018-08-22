SteelSeries готовит эксклюзивную периферию в стиле PUBG

В рамках выставки gamescom 2018 в Кёльне компания SteelSeries анонсировала выпуск ограниченной линейки брендированных аксессуаров в стилистике популярной игры PUBG (PLAYERUNKNOWN’s Battlegrounds).

Новые продукты станут результатом сотрудничества компаний. В линейку войдут гарнитура Arctis 5, клавиатура Apex M750 TKL, мышь Rival 310 и коврик для мыши QcK+. Новинки появятся в третьем квартале и будут оформлены в дизайне игры.

Arctis 5 PUBG Edition

Гарнитура украшена рисунком «Winner, Winner, Chicken Dinner». Она подключается по USB-порту, поддерживает виртуальный звук 7.1, а также подсветку Prism RGB. Отдельно отмечается качество микрофона, который называют лучшим в игровом сегменте.

Стоимость Arctis 5 PUBG Edition составит 119,99 долларов в США, 139,99 евро в ЕС и 139,99 в азиатском регионе.

Apex M750 TKL PUBG Edition

Геймерская клавиатура получилась укороченной — у неё нет цифрового блока справа. Впрочем, для киберспортсменов это даже лучше. Кнопки WASD прикрыты колпачками серебряного цвета со стрелками, на клавише ESC красуется знаменитый шлем PUBG, а на цифровых кнопках 1-5 есть пиктограммы оружия.

Присутствует RGB-подсветка как и у обычной M750 TKL. Корпус выполнен из алюминия, а внутри кнопок используются механические переключатели QX2. Цена Apex M750 TKL PUBG Edition составит 129,99 долларов для США, 149,99 евро за ЕС и 139,99 долларов для Азии.

Rival 310 PUBG Edition

Игровая мышь получила сенсор TrueMove3 и подсветку Prism RGB с утилитой SteelSeries Engine. Отличие от обычной Rival 310 состоит лишь в логотипе PUBG и изображении ящика. Во остальном это та же надёжная игровая мышь.

Новинка оценена в 69,99 долларов в Штатах, 79,99 евро в ЕС и 79,99 для Азии.

QcK+ PUBG Edition

Игровой коврик получил стандартные размеры 450 x 400 x 4 мм. Гладкая поверхность практически не создает трения, а резиновая основа защищает от скольжения по столу. Стоимость составит 19,99 долларов в США, 24,99 евро в ЕС и 24,99 долларов в Азии.

Отмечается, что посетители мероприятия могут своими глазами увидеть все продукты ограниченной серии в зоне ESL Arena зала 9. Кроме того, в будущем обещана поддержка функции GamesSense для утилиты SteelSeries Engine.