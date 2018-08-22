Экс-глава футбольной федерации Бразилии получил 4 года по делу о коррупции в FIFA 

«Марин совершил эти преступления, участвуя в преступных сговорах с целью получения взяток на миллионы долларов в обмен на рекламные и телевизионные права на различных турнирах», — говорится в сообщении Минюста США.
Также суд постановил, что Марин должен возместить ущерб в 3,3 млн долларов и выплатить штраф в 1,2 млн долларов. В 2015 году федеральные прокуроры США начали дело о коррупции в FIFA, которое привело к ряду арестов футбольных чиновников и отставке президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера.