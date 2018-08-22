Ещё
Экс-глава футбольной федерации Бразилии получил 4 года по делу о коррупции в FIFA
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.01 Золото
1194.72
–0.06 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1601
–0.0010
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Экс-глава футбольной федерации Бразилии получил 4 года по делу о коррупции в FIFA 

Говорит Москва 1 час назад
«Марин совершил эти преступления, участвуя в преступных сговорах с целью получения взяток на миллионы долларов в обмен на рекламные и телевизионные права на различных турнирах», — говорится в сообщении Минюста США.
Также суд постановил, что Марин должен возместить ущерб в 3,3 млн долларов и выплатить штраф в 1,2 млн долларов. В 2015 году федеральные прокуроры США начали дело о коррупции в FIFA, которое привело к ряду арестов футбольных чиновников и отставке президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера.
Говорит Москва: последние новости
Курс евро поднялся выше 78 рублей впервые с 13 августа В Кремле прокомментировали ослабление рубля СМИ сообщили о заморозке Credit Suisse активов граждан России на $5 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия откажется от доллара
Российскую экономику обрекли на провал
Новые горизонты падения: кто уронил рубль1
Рубль рухнул еще ниже413
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы81
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение