«Роснефть» просит у Путина налоговые льготы в Сибири

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. Таким образом, по мнению главы нефтяной корпорации, можно обеспечить сохранение доли России на международном рынке.

В письме отмечается, что за счет налоговых маневров из нефтяной отрасли было изъято около 800 миллиардов рублей инвестиционных ресурсов.

При этом, по данным Сечина, другие нефтедобывающие страны уже готовятся к покрытию дефицита, который в будущем ждет мировой рынок нефти.

Масштабное наращивание бурения в Западной Сибири глава «Роснефти» предлагает обеспечить за счет введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств.

По подсчетам компании, если такая мера будет введена, то в ближайшие пять лет бурение новых скважин в Западной Сибири может быть увеличено на пять тысяч единиц, что приведет к росту нефтедобычи в России на 2–7%.

Предложения «Роснефти» уже нашли поддержку у Минэкономразвития . В ответе министерства, с которым ознакомился «Интерфакс» , говорится, что для принятия решения необходима комплексная оценка их целесообразности.