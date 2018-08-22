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«Роснефть» просит у Путина налоговые льготы в Сибири
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«Роснефть» просит у Путина налоговые льготы в Сибири 

News.ru 34 минуты назад
Фото: News.ru
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. Таким образом, по мнению главы нефтяной корпорации, можно обеспечить сохранение доли России на международном рынке.
В письме отмечается, что за счет налоговых маневров из нефтяной отрасли было изъято около 800 миллиардов рублей инвестиционных ресурсов.
При этом, по данным Сечина, другие нефтедобывающие страны уже готовятся к покрытию дефицита, который в будущем ждет мировой рынок нефти.
Масштабное наращивание бурения в Западной Сибири глава «Роснефти» предлагает обеспечить за счет введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств.
По подсчетам компании, если такая мера будет введена, то в ближайшие пять лет бурение новых скважин в Западной Сибири может быть увеличено на пять тысяч единиц, что приведет к росту нефтедобычи в России на 2–7%.
Предложения «Роснефти» уже нашли поддержку у Минэкономразвития. В ответе министерства, с которым ознакомился «Интерфакс», говорится, что для принятия решения необходима комплексная оценка их целесообразности.
Ранее News.ru писал о том, что «Роснефть» стала самой дорогой российской компанией, обогнав Сбербанк.
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