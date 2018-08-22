Замещение долларовых резервов РФ золотом не является панацеей от санкций — эксперт

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2018 года выросли на 1,28% (+24,88 тонны) и на 1 августа составляли 63,3 миллиона унций (1968,85 тонны), обнародовал статистику Банк России в понедельник. Некоторые СМИ связали диверсификацию валютных резервов с очередным пакетом санкций со стороны США.

"Золото не является панацеей от санкций. Если санкции примут форму торгового и финансового эмбарго по иранскому образцу, то запасы золота окажутся бесполезны. Экспансия санкционной политики США, развязывание торговых войн — все это ведёт к тому, что противники Америки вынуждены отказываться от доллара как от резервной валюты и замещать долларовые резервы в том числе и золотыми запасами. Растущий спрос на золото со стороны центральных банков может спровоцировать рост его цены", — считает эксперт.

Цена золота подвержена большим колебаниям, напомнил Осадчий. «В начале нашего тысячелетия золото стоило около 300 долларов за унцию, в 2011 году его цена превышала 1800 долларов, а сейчас она находится на уровне 1200 долларов. Кроме того, технологический прогресс может привести к резкому снижению себестоимости добычи золота, что вызовет резкое снижение его цены», — добавил эксперт.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.