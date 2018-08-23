«Удар по доллару». В Госдуме отреагировали на заморозку российских счетов швейцарским банком

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание счетов, связанных с Россией, швейцарским банком Credit Suisse — это не более, чем удар по доллару и по репутации финансовых институтов. Сообщение Аксакова процитировало РИА «Новости».

Аксаков отметил, что подобные меры ведут также к разрушению мирового финансового порядка.

«Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши. Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное — это разрушение мирового финансового порядка», — заявил он.

Аксаков выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация будет урегулирована.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные счетов заявило о том, что банк Швейцарии Credit Suisse, который является вторым по величине, заморозил связанные с Россией счета на сумму около пяти миллиардов долларов. Такие меры банк предпринял для того, чтобы избежать попадания под американские санкции.