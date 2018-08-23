Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 1,70%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, муниципальных служб и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa упал на 1,70%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), которые подорожали на 2,08 п. (4,31%), закрывшись на отметке в 50,30. Котировки Klabin Unt (SA:KLBN11) выросли на 0,85 п. (4,26%), завершив торги на уровне 20,80. Бумаги FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) выросли в цене на 2,30 п. (2,91%), закрывшись на отметке 81,30.

Лидерами падения стали акции Companhia Siderurgica Nacional (SA:CSNA3), цена которых упала на 1,04 п. (11,01%), завершив сессию на отметке 8,41. Акции QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) поднялись на 1,06 п. (6,23%), закрывшись на уровне 15,95, а B3 SA Brasil Bolsa Balcao (SA:B3SA3) снизились в цене на 1,30 п. (5,80%) и завершили торги на отметке 21,13.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (262) превысило количество закрывшихся в плюсе (176), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 6,23%, 1,06 п., и завершили торги на отметке 15,95. Котировки акций FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,91%, 2,30 п., и завершили торги на отметке 81,30.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 8,18% до отметки 43.36, достигнув нового 52-недельного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,96%, или 11,50, достигнув отметки $1.191,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,01%, или 0,01, до $67,87 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подорожали на 0,25%, или 0,25, до отметки $101,28.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 1,96% до 4,1201, а котировки EUR/BRL повысились на 1,43%, достигнув отметки 4,7545.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,57% до 95,54.