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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,85%
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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,85% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов сырья, потребительских товаров и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 0,85%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Cvc Brasil ON (SA:CVCB3), которые подорожали на 1,76 п. (4,35%), закрывшись на отметке в 42,18. Котировки JBS ON NM (SA:JBSS3) выросли на 0,27 п. (2,93%), завершив торги на уровне 9,49. Бумаги Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) выросли в цене на 0,22 п. (2,86%), закрывшись на отметке 7,90.
Лидерами падения стали акции Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4), цена которых упала на 0,24 п. (2,26%), завершив сессию на отметке 10,39. Акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3) поднялись на 0,31 п. (2,07%), закрывшись на уровне 14,65, а COPEL (SA:CPLE6) снизились в цене на 0,40 п. (2,02%) и завершили торги на отметке 19,40.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (243) превысило количество закрывшихся в минусе (200), а котировки 40 акций практически не изменились.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,55% до отметки 43.60, достигнув нового 52-недельного максимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,54%, или 18,40, достигнув отметки $1.212,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,09%, или 0,74, до $68,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подорожали на 3,55%, или 3,60, до отметки $104,88.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,10% до 4,1082, а котировки EUR/BRL повысились на 0,53%, достигнув отметки 4,7736.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,51% до 95,06.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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