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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,22%
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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,22% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, финансов и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 2,22%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции NATURA ON NM (SA:NATU3), которые подорожали на 1,68 п. (6,35%), закрывшись на отметке в 28,13. Котировки KROTON ON NM (SA:KROT3) выросли на 0,60 п. (6,16%), завершив торги на уровне 10,34. Бумаги B2W VAREJO ON NM (SA:BTOW3) выросли в цене на 1,51 п. (5,76%), закрывшись на отметке 27,71.
Лидерами падения стали акции BB Seguridade Participacoes SA (SA:BBSE3), цена которых упала на 0,20 п. (0,79%), завершив сессию на отметке 25,17. Акции Ambev SA (SA:ABEV3) поднялись на 0,08 п. (0,42%), закрывшись на уровне 18,90, а MARFRIG ON NM (SA:MRFG3) выросли в цене на 0,02 п. (0,31%) и завершили торги на отметке 6,46.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (268) превысило количество закрывшихся в минусе (138), а котировки 40 акций практически не изменились.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 1,88% до отметки 40.08.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,23%, или 2,80, достигнув отметки $1.202,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 3,10%, или 2,04, до $67,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подешевели на 0,83%, или 0,85, до отметки $101,03.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,18% до 4,0558, а котировки EUR/BRL повысились на 0,40%, достигнув отметки 4,7014.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 94,98.
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