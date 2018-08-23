Сергей Хестанов: Приключения рубля в царстве санкций

Последние скачки курса рубля впервые в истории новой России были обусловлены не ценами на нефть, а угрозой введения новых санкций. При этом рубль продолжает зависеть от цен на нефть. Просто сейчас (даже притом что они достаточно высоки) это оказалось не столь важным.

Впервые политические факторы заслонили экономические. Именно поэтому сегодня риск ужесточения санкций выглядит гораздо более серьезным и опасным, чем факторы чисто экономические. И до тех пор, пока не наступит какой-то определенности по санкциям, такое «поведение» рубля сохранится.

Стоит ли при таких условиях ждать девальвации? Не думаю. Но если санкции будут жесткими, не исключено, что рубль будет падать и дальше. Просто у нас нет ориентира, на основе которого можно строить прогнозы. Со времен СССР мы с таким явлением не сталкивались. Нам даже трудно с чем-то сравнивать, поскольку санкционная динамика курса национальной валюты — абсолютно новая для нас вещь.

Говорить о том, что рубль перегрет, сегодня уже тоже не приходится. Даже наоборот. Если бы не было санкционной риторики, курс был бы ближе к 56 рублям за доллар. Сейчас как раз рубль (если игнорировать политические риски) смотрится существенно недооцененным. Но пока именно политические риски — самый главный фактор, который способствует падению курса рубля.

В общем, нельзя исключить, что результаты могут оказаться куда печальнее, чем просто некоторое ослабление рубля. По крайней мере, насколько я знаю, опасения инвесторов — очень серьезные.

Еще одна самая обсуждаемая новость также косвенно связана с санкционной динамикой. Имею в виду предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и химиков. Бизнес выступил резко против этой идеи. И это объяснимо.

Чудес не бывает: если вы предлагаете забрать прибыль у тех, кто работает эффективнее, будет ли им интересно после этого работать лучше? Думаю, нет. Они будут сознательно раздувать свои затраты и т. п.

Так что эта мера способна заметно пополнить бюджет, но ее негативный эффект будет глубже. У компаний снизится мотивация к эффективной работе. А значит, в течение нескольких лет после такого изъятия бюджет будет нести потери.

Зачем же это делается? Можно лишь предполагать. Но, судя по всему, ждут заметного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, очень суровых санкций и считают, что деньги здесь и сейчас важнее будущих потерь.

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