Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, производителей товаров массового потребления и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC упал на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV Class B (MX:GAPB), которые подорожали на 4,96 п. (2,72%), закрывшись на отметке в 187,13. Котировки VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли на 0,31 п. (2,25%), завершив торги на уровне 14,07. Бумаги OMA B (MX:OMAB) выросли в цене на 1,750 п. (1,52%), закрывшись на отметке 117,120.

Лидерами падения стали акции Financiero Banorte (MX:GFNORTEO), цена которых упала на 2,900 п. (2,14%), завершив сессию на отметке 132,510. Акции GMexico Transportes SA de CV (MX:GMXT) поднялись на 0,560 п. (1,79%), закрывшись на уровне 30,800, а Wal Mart V (MX:WALMEX) снизились в цене на 0,870 п. (1,58%) и завершили торги на отметке 54,090.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (123) превысило количество закрывшихся в минусе (117), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,52%, или 18,10, достигнув отметки $1.212,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,12%, или 0,76, до $68,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,22%, или 0,91, до отметки $75,64 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,47% до 18,9177, а котировки EUR/MXN повысились на 0,23%, достигнув отметки 21,9869.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,50% до 95,07.