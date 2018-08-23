Узбекские и таджикские бизнесмены в Ташкенте подписали соглашения на 133,2 млн долларов

Ташкент, 22 августа / Синьхуа / — По итогам узбекско-таджикского бизнес-форума и выставки национальной продукции Таджикистана «Сделано в Таджикистане» было подписано 58 контрактов и соглашений на общую сумму 133,2 млн долларов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского министерства внешней торговли. Договоры заключены в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, электротехнической, химической, строительной, фармацевтической, пищевой, финансовой и других отраслях. В выставке приняли участие более 100 крупных промышленных предприятий Таджикистана. —0—