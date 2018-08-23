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Акции Сбербанка дешевле, чем во время апрельского обвала
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Акции Сбербанка дешевле, чем во время апрельского обвала 

Ведомости 56 минут назад
Фото: Ведомости
К 16.15 мск капитализация Сбербанка на Московской бирже составила 4,27 трлн руб. Это ниже апрельского минимума, когда акции госбанка обвалились на волне распродаж из-за угрозы новых санкций со стороны США и возможной эскалации в Сирии. Тогда капитализация Сбербанка упала до 4,32 трлн руб. (данные на 16 апреля), снизившись за неделю более чем на 1,4 трлн руб.
Обыкновенные акции Сбербанка к 16.20 мск среды стоили 190,78 руб., префы — 163,48.
Акции Сбербанка начали дешеветь на прошлой неделе, когда были анонсированы новые возможные санкции США в отношении России. В законопроекте, в котором прописаны новые возможные санкции, были перечислены российские госбанки. Если законопроект будет принят, им грозит запрет на операции в долларах. В список банков вошел и Сбербанк. Во вторник, 14 августа, законопроект был опубликован на сайте конгресса США.
За неделю с 7 августа капитализация Сбербанка снизилась на 0,26 трлн руб. Тогда же Сбербанк уступил по капитализации «Роснефти» — до этого госбанк в течение двух лет оставался самой дорогой компанией России. Капитализация «Роснефти» к 16.15 среды составила 4,53 трлн руб.
Падение котировок вызвали прежде всего анонсированные санкции, констатирует аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Когда появилась информация о потенциальном ужесточении санкций, иностранные инвесторы устроили распродажу — это и обрушило цену», — говорит аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Сбербанк пострадал больше других публичных банков, потому что среди держателей его акций много нерезидентов — на них приходится около половины обыкновенных акций банка, отмечает она. Акции Сбербанка — одни из ключевых бумаг на развивающихся рынках, поэтому они традиционно интересуют иностранных инвесторов, говорит Ганелин.
По словам Царевой, мог сказаться и сезонный фактор: в период отпусков на рынке снижена ликвидность и мало инвесторов, которые могли бы докупить акции Сбербанка и тем самым поддержать цену.
Кроме того, в последнее время усилилось общее давление на развивающиеся рынки и курс рубля, напоминает Ганелин. За последнюю неделю рубль подешевел более чем на 3,5 руб. к доллару и евро. К 15.45 мск доллар на Московской бирже стоил 67,13 руб., евро — 76,03 руб.
Банковские акции в принципе очень зависят от геополитических событий: падение рубля бьет по нормативам, а инвесторы чутко реагируют на такие риски, поясняет Царева.
Тем не менее Сбербанк сильно недооценен, указывает Ганелин. «Акции Сбербанка, безусловно, были перепроданы», — согласна Царева: банк объективно стоит больше, чем сейчас, за счет качества активов (даже с учетом всех негативных геополитических факторов). Если санкционная риторика начнет утихать и реализация новых санкций будет отложена, нерезиденты начнут возвращаться в акции Сбербанка, уверена она. Но пока будет сохраняться неопределенность в отношении санкций, иностранные инвесторы будут занимать выжидательную позицию, опасается Ганелин.
Представитель Сбербанка от комментариев отказался.
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