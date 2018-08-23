Инвесторы отреагировали на отчетность Сбербанка распродажей акций

Акции Сбербанка на Московской бирже подешевели более чем на 3%. На минимуме их цена опускалась до 181,05 рублей. Привилегированные акции банка также потеряли в цене почти 2%. К 13.30 мск они стоили 159,17 рублей.

Падение котировок Сбербанка сопровождается ослаблением рубля. Сегодня на торгах Московской биржи курс доллара доходил до 69 рублей. Также снижается стоимость государственных облигаций. Индекс RGBITR потерял 0,4%, его доходность находится на уровне 8,48%. Индекс Мосбиржи снизился на 0,98%.

Акции Сбербанка не спасают даже вышедшие сегодня результаты по МСФО за II квартал. Банк увеличил чистую прибыль на 16%, заработав 215,3 млрд рублей. При этом прибыль на обыкновенную акцию выросла на 14%. По словам участников рынка, показатели Сбербанка находятся в пределах консенсус-прогнозов, поэтому это не стало драйвером для роста его бумаг. Напротив, по словам трейдера инвесткомпании «Атон» Элбека Далимова, в ожидании новых санкций инвесторы сейчас рассматривают банковские активы как крайне токсичные и стремятся от них избавится. «Малейшая попытка отскока встречает массовую продажу акций», — говорит он. С начала августа стоимость акций Сбербанка упала почти на 16%.

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«На российский рынок продолжает давить тема западных санкций. В случае их эскалации одной из главных потерпевших сторон могут стать госбанки. Подтверждение этому мы и наблюдаем сегодня на примере Сбербанка, акции которого являются одним из наиболее популярных инструментов у нерезидентов», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин

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