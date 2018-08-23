Обыкновенные акции Сбербанка могут отскочить наверх

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “ФосАгро” (+2,12%) и привилегированные акции “Татнефти” (+0,48%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Сбербанка” (-2,29%) и привилегированные акции “Мечела” (-1,96%).

С технической точки зрения обыкновенные акции «Сбербанка» приостановили падение в районе минимумов 12 августа (180 руб), от которых пытаются отскочить выше. Завершение дня ниже указанной отметки будет говорить о рисках падения в район минимумов августа 2017 года и уровня 170 руб. При улучшении настроений не исключено коррекционное краткосрочное восстановление бумаг в район 188-190 руб. Стоп-сигнал при открытии такой позиции стоит установить чуть ниже 180 руб.

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