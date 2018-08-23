Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов продовольствия и напитков, горнодобывающей промышленности и минерального производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General вырос на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Alicorp (LM:ALI), которые подорожали на 0,770 п. (7,53%), закрывшись на отметке в 11,000. Котировки Sider (LM:SID) выросли на 0,030 п. (4,84%), завершив торги на уровне 0,650. Бумаги Minsur (LM:MINi) выросли в цене на 0,040 п. (2,92%), закрывшись на отметке 1,410.

Лидерами падения стали акции Austral Group SAA (LM:AUG), цена которых упала на 0,090 п. (6,82%), завершив сессию на отметке 1,230. Акции Panoro (LM:PML) поднялись на 0,010 п. (5,56%), закрывшись на уровне 0,170, а Trevali Mining (LM:TV) снизились в цене на 0,010 п. (1,85%) и завершили торги на отметке 0,530.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Panoro (LM:PML) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,56%, 0,010 п., и завершили торги на отметке 0,170.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 3,46%, или 2,28, достигнув отметки $68,12 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $74,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.202,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,47% до 3,2840, а котировки EUR/PEN упали на 0,20%, достигнув отметки 3,8064.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 95,00.