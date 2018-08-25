Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,84%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов S&P Lima Juniors, горнодобывающей промышленности и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подорожал на 0,84%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Panoro (LM:PML), которые подорожали на 0,014 п. (8,97%), закрывшись на отметке в 0,170. Котировки Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли на 0,060 п. (8,11%), завершив торги на уровне 0,800. Бумаги Trevali Mining (LM:TV) выросли в цене на 0,030 п. (5,66%), закрывшись на отметке 0,560.

Лидерами падения стали акции Candente Copper (LM:DNT), цена которых упала на 0,0020 п. (3,45%), завершив сессию на отметке 0,0560. Акции Milpo (LM:MIL) поднялись на 0,140 п. (3,26%), закрывшись на уровне 4,160, а Aceros Arequip (LM:AREi) снизились в цене на 0,010 п. (1,35%) и завершили торги на отметке 0,730.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (6), а котировки 12 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,05%, или 0,71, достигнув отметки $68,54 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,20%, или 0,90, до $75,63 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,53%, или 18,30, до отметки $1.212,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,35% до 3,2909, а котировки EUR/PEN повысились на 0,55%, достигнув отметки 3,8262.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,49% до 95,08.