Сигаретный рынок рухнет в ближайшие пять лет

К 2022 г. российский сигаретный рынок сократится на 30% по сравнению с 2017 г. : будет продано всего 182 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International в ежегодном отчете, посвященном российскому табачному рынку. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн руб., прогнозирует Euromonitor.

До 2018 г. рынок в стоимостном выражении рос. К примеру, в 2017 г. рынок, по данным Euromonitor, достиг 258 млрд сигарет, а в деньгах — 1,6 трлн руб.

В новом отчете аналитики Euromonitor International сильно изменили прогноз в худшую сторону. В прошлогодней версии, где прогнозировались продажи на 2021 г., они предсказывали падение в штуках лишь до 227,4 млрд, или на 18,3% по сравнению с 2016 г., а в деньгах обещали рост на 4,8% до 1,5 трлн руб.

При постоянно падающих продажах в натуральном выражении рост рынка в деньгах обеспечивался лишь ростом цен на сигареты из-за увеличения акцизов, объясняет руководитель отдела исследований «Напитки и табачные изделия» Euromonitor Int Георгий Гребинский: цены росли быстрее, чем падал рынок в штуках, что позволяло рынку расти в стоимостном выражении. К 2020 г. рост акциза замедлится, констатирует он: если в 2018 и 2019 гг. заложен рост акцизной ставки на 10%, то в 2020 г. — лишь на 4%. По действующей редакции Налогового кодекса налоговая ставка на сигареты c 1 июля 2018 г. до конца года — 1718 руб. за 1000 шт., с 1 января 2019 г. — 1890 руб., а с 1 января 2020 г. — 1966 руб.

В 2021 г. ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции — 4%, сообщил представитель Минфина . Таким образом, рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а сами производители сигарет вряд ли пойдут на значительное увеличение цены, заключает Гребинский.

Рост цен на сигареты спровоцировал рост нелегальной торговли — доля черного рынка увеличилась на 0,6 процентного пункта до 4,6%, пишет Euromonitor. Покупатель, который все еще живет в экономичном режиме, очень чувствителен к цене, а поэтому охотно переключается на более дешевые сигареты вне зависимости от законности их происхождения, объясняет Гребинский.

В I квартале 2018 г. доля нелегального рынка была почти в 2 раза выше — 7,7%, не согласен вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко , он ссылается на данные TNS Kantar. В приграничных с Белоруссией и Казахстаном регионах доля теневого рынка доходит до 30%, знает он.

В странах Таможенного союза ставки акциза в 1,5–3 раза ниже, чем в России, указывает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин : без гармонизации акцизов нелегальный рынок будет расти.

За последние четыре года нелегальный рынок вырос в 7 раз, из-за чего государство только в 2018 г. недополучит около 50 млрд руб. акцизных платежей, считает Головко.

В 2018 г. всего будет продано примерно 20 млрд нелегальных сигарет, предполагает представитель Philip Morris Int. (PMI). Цена — главный фактор, определяющий выбор потребителя в пользу нелегального продукта, подтверждает Головко.

В странах, где теневой рынок резко вырос после сильного повышения акцизов (например, Болгария, Германия, Румыния), более взвешенная налоговая политика помогла затормозить рост торговли нелегальной продукцией и снизить потери государства, напоминает Головко.

Еще одной причиной сокращения сигаретного рынка стали новые табачные продукты, отмечается в отчете Euromonitor. Потребители стали активно переходить с классических сигарет на электронные, поскольку воспринимают их как менее вредную альтернативу, отмечает Гребинский. Среди таких устройств — IQOS производителя PMI и Glo производителя British American Tobacco (BAT). Это заметно как по сокращению количества выкуриваемых в день сигарет, так и по снижению доли курящего населения, объясняет Гребинский. Развитие каналов сбыта, увеличение доступности устройств и маркетинговая активность игроков приведут к значительному падению потребления сигарет к 2022 г., уверен он.

PMI ставит в основу своей стратегии устойчивого развития именно продукты с пониженным риском, подтвердил представитель компании. Сейчас в Москве доля рынка табачных стиков (используется в устройствах по нагреванию табака) занимает около 4,4%, указывает представитель PMI. В России IQOS продается с 2015 г., добавляет он, устройство представлено в семи городах, а онлайн-продажи — по всей стране.

Однако другие производители сомневаются, что устройства с пониженным риском повлияют на рынок. Традиционные табачные изделия и продукты с потенциально сниженным риском в ближайшие годы будут существовать параллельно и доля последних будет постепенно расти, уверен Головко. Продажи такой продукции не превышают 1,5% рынка традиционной табачной розницы, поэтому о каннибализации говорить преждевременно, поддерживает его Соустин.

Четвертой причиной падения сигаретного рынка Euromonitor называет популярность здорового образа жизни. По данным ВЦИОМа, за последние четыре года почти в 1,5 раза выросла доля россиян, стремящихся бросить курить: с 57% курильщиков до 70%. Важно и то, продолжает Гребинский, что почти в 3 раза выросла доля россиян, занимающихся спортом: с 12% опрошенных в 2016 г. до 31% в 2017 г.