«Ведомости»: в ближайшие пять лет сигаретный рынок в России сократится на 30%

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Российский сигаретный рынок к 2022 году сократится на 30%, поступления от продажи табачных изделий упадут на 11% — выручка составит 1,39 трлн рублей в сравнении с 1,6 трлн в 2017 году. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитической компании Euromonitor International.

По сравнению с 2017 годом прогноз изменился в худшую сторону. В прошлогодней версии отчета с прогнозами на 2021 год аналитики предсказывали сокращение рынка на 18,3%, но рост в деньгах на 4,8% из-за увеличения акцизной ставки, отмечает издание.

По данным Налогового кодекса, рост акцизов на сигареты замедлится с 10% в 2018 и 2019 годах до 4% в 2020 году, а в 2021 году ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции — 4%. По этой причине рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а производители сигарет вряд ли решатся на значительное увеличение цены, объяснил изданию руководитель отдела исследований «Напитки и табачные изделия Euromonitor International Георгий Гребинский.

Кроме того, из-за увеличения цен на сигареты наблюдается рост нелегальной торговли. По данным отчета, которые приводит газета, доля черного рынка увеличилась на 0,6% — до 4,6%.

Как считают аналитики, на сокращение сигаретного рынка повлияло и появление новых табачных продуктов, к примеру, электронных сигарет. С другой стороны, на падении продаж сказался рост популярности здорового образа жизни среди россиян, пишет издание.