«Ведомости»: в ближайшие пять лет сигаретный рынок в России сократится на 30% 

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский сигаретный рынок к 2022 году сократится на 30%, поступления от продажи табачных изделий упадут на 11% — выручка составит 1,39 трлн рублей в сравнении с 1,6 трлн в 2017 году. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитической компании Euromonitor International.
По сравнению с 2017 годом прогноз изменился в худшую сторону. В прошлогодней версии отчета с прогнозами на 2021 год аналитики предсказывали сокращение рынка на 18,3%, но рост в деньгах на 4,8% из-за увеличения акцизной ставки, отмечает издание.
По данным Налогового кодекса, рост акцизов на сигареты замедлится с 10% в 2018 и 2019 годах до 4% в 2020 году, а в 2021 году ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции — 4%. По этой причине рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а производители сигарет вряд ли решатся на значительное увеличение цены, объяснил изданию руководитель отдела исследований «Напитки и табачные изделия Euromonitor International Георгий Гребинский.
Кроме того, из-за увеличения цен на сигареты наблюдается рост нелегальной торговли. По данным отчета, которые приводит газета, доля черного рынка увеличилась на 0,6% — до 4,6%.
Как считают аналитики, на сокращение сигаретного рынка повлияло и появление новых табачных продуктов, к примеру, электронных сигарет. С другой стороны, на падении продаж сказался рост популярности здорового образа жизни среди россиян, пишет издание.
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 13 августа, показали, что более половины курильщиков в России (53%) хотят отказаться от вредной привычки в ближайшее время. Однако по сравнению с прошлым годом общее количество курящих людей в стране почти не изменилось — это около трети населения (30% в 2018 году по сравнению с 32% в 2017 году).