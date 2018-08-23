До 35644 рублей подскочила средняя зарплата бюджетников в Новосибирске

Самые высокие средние зарплаты — в научных исследованиях и разработках (47710 рублей), в профессиональной, научной и технической деятельности (43570), в творческой деятельности, искусстве и организации развлечений (39673), в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении (39480).

Меньше всего средние зарплаты в дошкольном образовании (23460 рублей), в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита (24206), в административной деятельности (25029), в операциях с недвижимым имуществом (25224), в водоснабжении и организации сбора и утилизации отходов (25455).

В целом в сфере образования средние зарплаты составили 32573 рубля, в здравоохранении — 36644 рубля, в строительстве — 34653 рубля, в транспортировке — 32240 рублей, в сельском хозяйстве — 34001 рубль. При этом данные по обрабатывающим производствам представлены не были «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с федеральным законом № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1)», добавили в Новосибирскстате.