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До 35644 рублей подскочила средняя зарплата бюджетников в Новосибирске
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До 35644 рублей подскочила средняя зарплата бюджетников в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Самые высокие средние зарплаты — в научных исследованиях и разработках (47710 рублей), в профессиональной, научной и технической деятельности (43570), в творческой деятельности, искусстве и организации развлечений (39673), в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении (39480).
Меньше всего средние зарплаты в дошкольном образовании (23460 рублей), в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита (24206), в административной деятельности (25029), в операциях с недвижимым имуществом (25224), в водоснабжении и организации сбора и утилизации отходов (25455).
В целом в сфере образования средние зарплаты составили 32573 рубля, в здравоохранении — 36644 рубля, в строительстве — 34653 рубля, в транспортировке — 32240 рублей, в сельском хозяйстве — 34001 рубль. При этом данные по обрабатывающим производствам представлены не были «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с федеральным законом № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1)», добавили в Новосибирскстате.
Для желающих получать значительно больше в Новосибирске существуют и другие вакансии, порой весьма экзотические. Ранее VN.ru писал о том, что в элитную сеть барбершопов понадобился брадобрей премиум-класса. За 150 тысяч рублей парикмахеру придется брить мужские подбородки опасной бритвой и быть всегда на позитиве, чтобы заряжать хорошим настроением клиента.
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