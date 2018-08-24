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Бюрократические проволочки: суд отказался принять иск о банкротстве «Ростова» от футбольного агента
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Бюрократические проволочки: суд отказался принять иск о банкротстве «Ростова» от футбольного агента 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
ФК «Ростов» требуют признать банкротом из-за долгов за трансфер
Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иск о банкротстве ФК «Ростов». Дело в том, что истец, футбольный агент Сергей Базанов, не разместил заранее данные о том, что намерен обанкротить организацию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным ведомства, за 15 дней до обращения в суд Базанов должен был опубликовать уведомления о намерении подать иск о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
— Теперь истец должен опубликовать информацию до 14 сентября. Тогда заявление примут, — отметили в суде.
Футбольный агент Сергей Базанов подал иск о банкротстве ФК «Ростов» 17 августа. Как утверждает сам Базанов, он обратился в суд, потому что не получил сто тысяч долларов за трансфер футболиста Сергея Белоусова.
Трансфер Белоусова провели шесть лет назад, футбольный агент обеспечил переход игрока из «Торпедо» в «Ростов». За это ростовский клуб должен был заплатить Базанову 200 тысяч долларов двумя частями: первые сто тысяч в течение 30 дней после первой официальной игры футболиста, остальную сумму — до октября 2013 года. Но, по всей видимости, деньги выплатили не в полном объеме.
Через три года, в сентябре 2016, Базанов потребовал от клуба 123 тысячи долларов в суде. Суд удовлетворил иск футбольного агента. Несмотря на это, деньги не вернули, следует из иска Базанова. Поэтому футбольный агент снова обратился в суд.
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