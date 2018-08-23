Ещё
ФК «Ростов» получил иск о банкротстве из-за долга в сто тысяч долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
74.64
–0.33 Золото
1190.82
+0.01 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1550
+0.0023
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

ФК «Ростов» получил иск о банкротстве из-за долга в сто тысяч долларов 

Ростовские Вести 1 час назад
АО Футбольный клуб «Ростов» получил от агента Сергея Базанова судебный иск о банкротстве. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел на сайте суда. По информации издания «Ъ-Юг» поводом для банкротства ФК «Ростов» стала задолженность клуба в размере ста тысяч долларов США, которые, по данным источников издания, агент так и не получил от футбольного клуба за трансфер игрока Сергея Белоусова. Напомним, последний иск в банкротстве ФК «Ростов» рассматривался Арбитражный судом Ростовской области в марте 2016 года. Тогда основание для принятие искового заявления стал долг в размере 44 миллионов рублей перед ООО «Агрофест-Дон». Однако через два месяца компания отозвала иск и дело было прекращено.
Ростовские Вести: последние новости
Сбербанк и «МегаФон» заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group В Ростове запустят новый асфальтобетонный завод Utair предлагает приобрести билет за 499 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия решила напугать США рублем22
Россия откажется от доллара568
Новые горизонты падения: кто уронил рубль1
Определен момент для более выгодной покупки валюты
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение