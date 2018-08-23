ФК «Ростов» получил иск о банкротстве из-за долга в сто тысяч долларов 

АО Футбольный клуб «Ростов» получил от агента Сергея Базанова судебный иск о банкротстве. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел на сайте суда. По информации издания «Ъ-Юг» поводом для банкротства ФК «Ростов» стала задолженность клуба в размере ста тысяч долларов США, которые, по данным источников издания, агент так и не получил от футбольного клуба за трансфер игрока Сергея Белоусова. Напомним, последний иск в банкротстве ФК «Ростов» рассматривался Арбитражный судом Ростовской области в марте 2016 года. Тогда основание для принятие искового заявления стал долг в размере 44 миллионов рублей перед ООО «Агрофест-Дон». Однако через два месяца компания отозвала иск и дело было прекращено.