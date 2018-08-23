Сказочные валюты. Что думает бизнес о расчетах в юанях, дирхамах и рупиях

Солнечная Адыгея. Здесь в селе Красногвардейское есть «Красногвардейский молочный завод». Шесть лет назад он вышел на немецкий рынок, поставляет в Германию настоящий адыгейский сыр.

Сначала ориентировались на русскоязычных жителей, рассказывает директор предприятия Азамат Аутлев. Но теперь сыр распробовали и коренные немцы. Клиенты расплачиваются в евро. Сейчас завод готовится к выходу на рынки Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана.

— Вы были бы готовы брать дирхамы, турецкие лиры, азербайджанские манаты?

— Да, конечно. Надо попробовать, чтобы понять. Мы не спешим, никуда не рвемся, изучаем конъюнктуру. У нас есть, конечно, какие-то свои опасения, но пока не начнем работать, не поймем. Начнем — увидим.

Возможный запрет российским компаниям использовать доллары — скорее, страшилка. Но опасения, что по причинам, известным одному Вашингтону, долларовые счета могут заблокировать, вполне реальны.

Проблем с расчетами в нацвалютах за российские товары нет, в том числе и за основные экспортные товары. Например, еще весной китайцы начали биржевые торги нефтью за юани. Но все-таки во всем мире черное золото торгуется в долларах.

К примеру, компании будут брать по курсу валюты своих покупателей. Что дальше, вопрошает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Если с Россией за нефть рассчитываются юанями или рублями, то впоследствии возникает очевидная проблема. Допустим, России нужно купить телевизоры в Японии для того, чтобы обставить Белый дом красивыми большими телевизорами. Но японцы, когда им покажут рубли и юани, скажут: „А что это?“ Они скажут, что не готовы принять эту валюту. Проблема заключается в том, что рассчитаться можно, а дальше-то что?»

А вот решение от владельца мебельной фабрики «Максик» Макса Ибрагимова. Его предприятие работает с клиентами из разных стран, выпуская мебель под заказ. В основном расчеты идут в евро. Но сердце бизнесмена принадлежит старому доброму бартеру.

Макс Ибрагимов владелец мебельной фабрики «Максик» «Мы можем брать не деньгами, а товарами тех стран. Турция, допустим, делает хороший текстиль. Пусть они нам не платят рублями, а дают текстилем. Бартер лучше. Бартером мы бы дешевле купили, допустим, турецкие ткани».

Конечно, все бартером не оплатишь, и зарплату тканями выдавать тоже не очень удобно. Да и такая практика больше подходит для небольших компаний. Хотя известно, что Россия поставит Индонезии истребители Су-37, а взамен получит кофе, чай, пальмовое масло.