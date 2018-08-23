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Алтайский филиал РСХБ наращивает портфель вкладов физических лиц
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Алтайский филиал РСХБ наращивает портфель вкладов физических лиц 

АиФ — Алтай 35 минут назад
По состоянию на 20 августа 2018 года объем депозитного портфеля физических лиц Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 13,4 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 1 млрд рублей. На текущий момент в Банке оформлено свыше 200 тысяч вкладов. Из них в 2018 году — 11 тысяч. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются депозиты «Пенсионный плюс» и «Доходный», на которые приходится около 70% и 23% портфеля соответственно.
«Клиенты ценят надежность и широкий спектр услуг, которые им предлагает Россельхозбанк. Каждый продукт разработан для удобства той или иной категории вкладчиков: депозит с возможностью расходных и пополняемых операций, вклад на 31 день или на 4 года, вклад в рублях или иностранной валюте, и, конечно, особый вклад для пенсионеров», — отмечает директор Алтайского филиала Владимир Богданов.
Узнать информацию о действующих процентных ставках по вкладам, а также получить подробную консультацию специалистов Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» можно по телефону: 8 (3852) 53-63-73.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349
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