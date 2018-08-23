В Омске резко подорожал газ на заправках почти на 3 рубля 

На сайте «Омскпресс» сообщают, что за ночь газ на заправках в Омске подорожал на 3 рубля. Ещё вчера, 22 августа, литр топлива стоит 20 рублей, то 23 за литр уже просят 22 рубля 65 копеек. В итоге за ночь газ подорожал более, чем на 15%.
Обосновано ли такое повышение цены, наверняка будут разбираться в УФАС. Напомним, что совсем недавно такая же ситуация произошла и с бензином. В Омске за один май 2018 года цены на «горючку» повышались девять раз. Тогда антимонопольная служба никаких нарушений не нашла.