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Новосибирская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в Китай
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Новосибирская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в Китай 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Новосибирская область планирует к 2020 году в два раза — до 100 миллионов долларов — увеличить общий экспорт продукции агропромышленного комплекса, в том числе расширить экономическое сотрудничество с Китаем, сообщает облправительство со ссылкой на врио замгубернатора Станислава Тишурова.
В региональном правительстве пояснили, что Тишуров 21 августа принял участие в заседании российско-китайской подкомиссии по сельскому хозяйству комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, которое состоялось в китайском городе Далянь. На заседании рассматривались вопросы развития торговли сельхозпродукцией, в том числе предложения сибирского региона по повышению эффективности сотрудничества с Китаем — одного из основных стратегических партнеров Новосибирской области.
"В настоящее время продукция агропромышленного комплекса составляет около 50 миллионов долларов в общем объеме экспорта региона. Мы ставим себе задачу по удвоению этого показателя до 2020 года", — сообщил Тишуров.
В облправительстве сообщили, что на заседании, где в том числе обсуждался вопрос о совместном формировании и ведении реестра надежных экспортеров со стороны РФ и импортеров со стороны КНР, Новосибирская область заявила о планах дальнейшего укрепления и расширения экономических связей с КНР в области сельского хозяйства.
В 2017 году доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области составила 30,6% (1,3 миллиарда долларов). КНР является ведущим партнером Новосибирской области по экспорту — 24,1% (507 миллионов долларов) и по импорту — 36,9% (803 миллиона долларов).
Из продукции сельского хозяйства в Китай в основном вывозятся продукты животного происхождения, злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, масличные семена и плоды (семена рапса или кользы), продукты для приготовления соусов, какао и продукты из него, прочие пищевые продукты.
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