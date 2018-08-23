Онлайн-магазины увеличили средний чек

К середине августа средний чек российских интернет-магазинов увеличился к уровню первых дней месяца.

Снижение курса после объявления две недели назад о введении новых санкций США против РФ подтолкнуло россиян к совершению более дорогих онлайн-покупок, сообщили «Коммерсанту» в производителе онлайн-касс «Атол». Согласно исследованию компании, которое охватило периоды до и после объявления о санкциях — с 29 июля по 8 августа и с 9 по 19 августа соответственно, — число покупок в интернет-магазинах сократилось на 20%, а средняя сумма чека выросла на 16%. Общий оборот, таким образом, практически сохранился, отметили в компании.

"Речь может идти о том, что россияне опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен, поэтому вкладывают деньги в товары длительного пользования либо приобретают предметы, покупку которых давно откладывали", — полагает глава «Атола Онлайн» Юлия Носова. По данным компании, средний чек вырос в основном за счет авиабилетов, туристических путевок и крупной бытовой техники. В «Атоле» уточнили, что анализ проводился на основе чеков 11 тыс. касс «по всему e-commerce-рынку». Среди клиентов компании — "Вымпелком" Tele2 , «Ростелеком», Ozon.ru, Samsung "Детский мир" , «ЛитРес», «Делимобиль» и др.

Некоторые клиенты «Атола» заметили рост среднего чека, но сокращения количества продаж не подтверждают.

На рост спроса на бытовую технику указали в Samsung Electronics: к середине месяца в интернет-магазине бренда он увеличился более чем на 40%. Продажи смартфонов выросли на 60%, что в компании связывают с маркетинговыми акциями.

Во второй декаде августа выросли также трафик и продажи интернет-магазинов "М. Видео" и «Эльдорадо», говорит их представитель. Средний чек онлайн весь год растет в «Эльдорадо» и стабилен в «М. Видео». В объединенной компании "Евросети" и «Связного» не заметили влияния санкций на онлайн-продажи, которые сохраняются на уровне первой декады августа. В ближайшее время компания прогнозирует сезонный рост.

Выручка магазина электронных книг «ЛитРес» с 9 по 19 августа выросла почти на 6% к предшествующим 11 дням, аналогично увеличилось и число проданных книг.