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Среднемесячная зарплата в Удмуртии за первое полугодие увеличилась на 11,7%
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Среднемесячная зарплата в Удмуртии за первое полугодие увеличилась на 11,7% 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2018 года среднемесячная зарплата в Удмуртии составила 31 314 рублей и по отношению к такому же периоду прошлого года увеличилась на 11,7%. Об этом сообщает Удмуртстат.
В июне размер заработной платы в среднем по республике составил 33 858 рублей. С учётом индекса потребительских цен реально начисленная зарплата в сравнении с июнем 2017 года увеличилась на 8,8%.
Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. В июне уровень оплаты труда работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством составил — 21 456 рублей. Надо отметить, что это в 1,6 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике. Традиционно высокая заработная плата наблюдалась в организациях финансовой и страховой деятельности — 43 918 рублей и по добыче полезных ископаемых — 48 481 рубль.
В сравнении со среднереспубликанским, уровень оплаты труда работников в учреждениях образования составил — 106,4%, здравоохранения — 98,9%, деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта — 103,7%.
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