Ещё
Зеркальный ответ Вашингтону: Пекин ввел пошлины на американские товары
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.18
78.65
79.06
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.64
–0.33 Золото
1191.99
+0.04 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1562
+0.0035
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Зеркальный ответ Вашингтону: Пекин ввел пошлины на американские товары 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пекин демонстративно нанес ответный удар по Вашингтону. Ответные пошлины на американские товары Китай ввел ровно на одну минуту позже, чем США обложили 25-процентным налогом китайский импорт объемом в 16 миллиардов долларов. И если по времени Пекин запоздал, показав на деле, кто является инициатором торговой войны.
Под 25-процентную ввозную пошлину попали 659 наименований импортируемых из США товаров, сообщает РИА Новости. Общая сумма 50 миллиардов долларов. И это довесок к тем ответным санкциям на 545 наименований американских товаров, которые Пекин ввел 6 июля 2018 года. В первом списке были американские автомобили, рыба и сельхозпродукция.
Пошлина на новый список товаров начала действовать с 12 часов и одной минуты 23 августа. Под повышение налогов попало американское топливо, запчасти, уголь, газ, разные виды отходов и медоборудование.
Пекин решил не спускать президенту США Дональду Трампу развязывание торговой войны: импортные пошлины США приведут к тому, что реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3-0,5%.
Азиатские биржи, кроме Японии, 23 августа снижаются на новом витке торгового конфликта США и Китая.
Вести.Ru: последние новости
Новый пакет санкций против России: чего ждать от рынков В Кремле считают финансовую систему России стабильной Курс евро превысил 78 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Влиятельный банк пригрозил России разрывом отношений34
Россия решила напугать США рублем25
Россия откажется от доллара569
Дачников зароют в бумагах2
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение