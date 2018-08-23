Сибирские молочники предложили ввести госрегулирование отрасли

Наблюдается парадоксальная ситуация — перепроизводство молочных продуктов на фоне нехватки сырого молока. Виной тому — активное использование растительных жиров и высокая доля фальсификата на рынке. Выход из этой ситуации эксперты видят во введении госрегулирования отрасли и стимулировании внутреннего спроса.

По данным минсельхоза России, объемы производства молочной продукции в стране с 2014-го по 2017-й выросли с 21,6 до 23,8 миллиона тонн, в денежном выражении — с 576,9 до 965,9 миллиарда рублей. В Алтайском крае производство сырого молока за эти годы не изменилось и осталось на уровне 1,4 миллиона тонн, а вот выпуск готовой молочной продукции существенно увеличился. Так, сливочного масло за четыре года стали выпускать на 30 процентов больше, сыров — на 11,5 процента, а сырных продуктов — почти на 50 процентов. На 20 процентов выросло производство сухой сыворотки, на 40 процентов — детского питания.

— Серьезный прирост производства молочной продукции в стране связан с ослаблением национальной валюты и введением эмбарго на ввоз импортных продуктов, — комментирует ситуацию исполнительный директор национального Союза производителей молока «СоюзМолоко» Артем Белов . — Это стимулировало наращивание экспорта и сокращение импорта, доля которого за четыре года снизилась с 29,7 до 22,2 процента. До резкого падения цен в конце прошлого года в отрасли, впервые за последние тридцать лет, было отмечено существенное повышение доходности производства молока-сырья.

Но серьезное падение цен, которое началось осенью 2017 года, не только вновь «уронило» доходность, но и поставило многие молочные фермы на грань выживания. По словам врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, в крае, занимающем третье место в стране по производству молока, цены за это время в среднем снизились на пять-шесть рублей за литр. «Сильнее пострадали самые крупные регионы-производители — Татарстан и Башкортостан, где падение превысило восемь рублей», — подчеркнул он.

— Самое большое снижение в этом году было зафиксировано в Поволжье, где закупочная цена на молоко в среднем упала до 12-15 рублей за литр, — подтвердил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко . — В Алтайском крае, по данным на июль этого года, средняя цена зафиксирована на отметке 19,4 рубля, в Новосибирской области — 17,8, в Татарстане — 18,4 рубля. Тогда как в начале 2017 года в этих регионах за литр молока давали в среднем 25-26 рублей.

Алтайские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств говорят, что средние цифры по краю не отражают реальной ситуации на рынке. «Скоропортящуюся продукцию приходилось отдавать и по двенадцать-четырнадцать рублей за литр, а порой по десять рублей», — сетуют аграрии.

— На такое драматичное для крестьян падение цен повлияло несколько факторов. Во-первых, в мире серьезно упала цена на сухое обезжиренное молоко, а Россия его закупает в большом количестве. Во-вторых, у нас в стране техрегламенты разрешают изготавливать молочную продукцию с растительными жирами. И производители, чтобы удешевить продукт, выпускают такую «псевдомолочку», которая снижает цены на рынке. В результате возникает дисбаланс, когда мы имеем перепроизводство молочной продукции при нехватке сырого молока. Необходимо пересматривать технический регламент, но сделать это в условиях Таможенного союза будет сложно, поскольку потребуется согласованное решение производителей всех стран-участниц. Пока же в Госдуме предложили изменить закон о торговле, чтобы законодательно отделить молочные продукты от немолочных, — пояснил Михаил Мищенко.

По мнению врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, играют на понижение и фальсификаты.

— Сегодня со стороны государства ужесточаются требования к качеству молочной продукции, но в законодательстве по-прежнему много лазеек, чтобы уйти от наказания. На прилавках можно увидеть «масло» — 82,5 процента жирности, 99 рублей за килограмм. Как с таким продуктом конкурировать? Без совместных действий с торговыми сетями проблему фальсификата не решить. Нужны изменения закона о торговле, — уверен он.

— Проблема — еще и в падении доходов населения, — констатировала исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая. — Мы уже много лет говорим, что настоящее масло не может стоить 99 рублей за килограмм — это сплошная «пальма», но малообеспеченные люди берут такой продукт. За последние три года потребление молочной продукции в стране, по подсчетам Молочного союза, сократилось на двадцать процентов. Мы исследовали ситуацию на потребительском рынке за восемнадцать лет и увидели, что цена на «молочку» на полках магазинов растет, независимо от того, в каком состоянии находится отрасль. Вот и сейчас существенное снижение цен на сырое молоко никак не сказывается на стоимости молочной продукции в торговых сетях, которые «накручивают» на ней свои 50-120 процентов.

По мнению Людмилы Маницкой, к решению этой проблемы должно подключиться государство — отрасль нуждается в регулировании. Требуется законодательное ограничение наценок, хотя бы на социально значимую молочную продукцию.

— Чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли, нужно ввести минимальные закупочные цены на молоко в каждом регионе. А когда мы обеспечим минимальную доходность производителей, тогда сможем говорить о наращивании производства. Кроме того, субсидии на литр молока станут эффективнее, если будет дифференцированная ставка в зависимости от сезона: летом, когда закупочная цена падает, — выше, зимой — ниже. Это позволит нивелировать ценовую сезонность в производстве молока-сырья, — уверена эксперт.

В «СоюзМолоке» прогнозируют, что уже в 2018 году в России вырастет потребление молочных продуктов.

— Мы надеемся, что с этого года начнется рост доходов населения. В первом полугодии реальные располагаемые доходы увеличились на 2,6 процента в сравнении с соответствующим периодом 2017-го. Положительная динамика была зафиксирована впервые за последние четыре года. Как только возобновится рост доходов, начнут расти спрос и объемы потребления молочных продуктов, что позволит стабилизировать ситуацию на рынке, — подчеркнул исполнительный директор союза Артем Белов.