Внимание инвесторов сместится на саммит глав центробанков в Джексон-Хоуле

Внешний фон в четверг, 23 августа, ухудшился по ряду причин. Во-первых, опубликованные протоколы ФРС США подтвердили намерение регулятора повысить ставки в сентябре, в связи с чем американские фондовые индексы S&P500 и Dow прервали серию позитивных закрытий.

Теперь фокус внимания инвесторов сместился на саммит глав центробанков в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл

Во-вторых, правительство Китая ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд, что говорит об усугублении торгового конфликта, тогда как о результатах переговоров по торговым вопросам делегаций Китая и США пока ничего не известно. Азиатские фондовые индикаторы также показывают минус.

Что касается российского рынка, то по факту введения санкций не предполагается существенного ухудшения обстановки на рынке, так как санкции уже учтены в ожиданиях инвесторов. Но умеренно негативный внешний фон может стать дополнительным препятствием к возобновлению покупок на российском рынке акций. Предполагается, что индекс МосБиржи не сможет сегодня преодолеть отметку 2300 п.

Курс доллара США вчера попытался вернуться к локальным максимумам и закрылся около 68 руб. /$. В четверг он может еще раз попробовать закрепиться в зоне 68-68.5 руб. /$, но среднесрочно пока еще сохраняет шансы на спуск к 66-67 руб. /$.