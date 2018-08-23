Топ-5 прогнозов о том, какими будут три новых iPhone

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика» В начале осени Apple покажет новый iPhone. Как обычно, первые слухи о нем появились практически сразу после прошлого анонса, и чем ближе дата, тем больше инсайдерской информации появляется в сети.

Известный аналитик Мин-Чи Ко заявил, что компания готовит к анонсу три iPhone, которые продолжат тренд, заданный iPhone X. То есть все они получат безрамочный экран с монобровью, схожий дизайн и сканер лица Face ID. На данный момент их условно называют iPhone X (2018), iPhone X Plus и iPhone 9. Однако в конечном итоге они могут называться совсем иначе.

Два новых смартфона с OLED-дисплеями будут нацелены на премиальный сегмент рынка и ценник будут иметь немаленький. Модель с LCD-дисплеем займет бюджетный и средний сегменты. Инсайдеры уверены, что главное отличие в двух моделях с OLED будет заключаться в размерах, что удовлетворит требования большинства покупателей. Модель с LCD будет существенно отличаться от старых смартфонов как аппаратно, так и конструктивно.

Чтобы сделать iPhone доступным для большего числа покупателей, Apple выпустит версию X с ценником с районе $550-$650. У него будет 6,1-дюймовый LCD-экран с вырезом под фронтальную камеру и Face ID. По размерам он будет где-то между iPhone X и X Plus — 150,91х75,72х8,47 миллиметра, а рамка будет из алюминия, тогда как у новых «десяток» она из более прочной стали. Основная камера у более дешевой версии будет всего одна, в то время, как у более дорогих моделей их будет две или даже три.

В Сети курсируют слухи о том, что новые iPhone могут получить поддержку двух SIM-карт, улучшенные батареи, более быстрый чип. Также есть сведения о том, что зарядное устройство переработают, благодаря чему iPhone будет заряжаться быстрее.

Новые iPhone получат четыре гигабайта оперативной памяти, но это касается только iPhone X и iPhone X Plus. У iPhone 9 будет всего три гигабайта, как у текущего iPhone X. Объем накопителя увеличится до 512 гигабайт у новых X, когда как у iPhone 9 он не превысит 256 гигабайт.

Сканер лица Face ID, позволяющий разблокировать гаджет собственным светлым (или не очень) ликом не всем пришелся по душе. Тем, кто больше доверяет сканеру отпечатков пальцев повезло — Apple, скорее всего, сохранит его в iPhone 8 and iPhone 8 Plus.