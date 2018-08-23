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Рынок США повторил рекорд доткомов. Будет ли крах?
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Рынок США повторил рекорд доткомов. Будет ли крах? 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В среду американский фондовый рынок установил новый абсолютный рекорд, но в этот раз не ценовой, а временной. Так называемый «бычий» рынок стал самым продолжительным в истории.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2000 г., и завершился тот тренд обвалом акций интернет-компаний.
Zerohedge
К слову, нынешний восходящий тренд уступает своему предшественнику по темпам роста: на рубеже веков акции подорожали сильнее.
Zerohedge
Итак, нынешний «бычий» рынок берет свое начала в марте 2009 г. Когда в результате краха банка Lehmann Brothers фондовые индексы сложились как карточный домик, а без внешней помощи спасения финансовой системы казалось невозможным, ФРС запустила свою первую программу количественного смягчения.
Это было только началом грандиозного финансового эксперимента, к которому в дальнейшем подключились и другие крупные ЦБ. Можно смело сказать, что весь рост фондовых рынков, который мы видели за эти годы, — это результат беспрецедентной накачки финансовой системы деньгами.
Достаточно взглянуть на график, на котором показаны объемы баланса крупнейших ЦБ и динамика американского фондового рынка.
Zerohedge
Главный вопрос, который волнует инвесторов, — что же будет дальше? Дело в том, что регуляторы постепенно приступили к нормализации своих балансов, в первую очередь, конечно, ФРС.
Возможно, в результате мы увидим обвал, сопоставимый с тем, что был во время краха доткомов.
Zerohedge
Кривая доходности трежерис тем временем продолжает подавать сигналы рецессии, становясь все более и более плоской.
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