Саудовская Аравия передумала реформировать экономику

Власти Саудовской Аравии отказались от первичного размещения на бирже пятипроцентного пакета акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтегазовом секторе страны. Эта сделка была главной частью глобального плана по перестройке экономики королевства.

По данным издания, международные финансовые консультанты, работавшие над IPO, были отозваны властями Саудовской Аравии некоторое время назад. Официально об этом еще не сообщалось.

Возможная причина отказа от сделки кроется в том, что руководство Saudi Aramco «переключилось на приобретение стратегической доли» в национальной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Сейчас 70 процентов ее акций принадлежат главному суверенному фонду королевства, еще 5,7 процента — государственному фонду социального страхования.

Сделка по продаже на бирже пяти процентов Saudi Aramco была анонсирована наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом в 2016 году. Она должна была стать главной частью глобальной программы «Видение 2030» по реформированию экономики и общественной жизни Саудовской Аравии. Программа включает в себя также строительство мегагорода Neom на границе с Египтом и Иорданией.

Власти оценивали стоимость пакета в 100 миллиардов долларов, а всю компанию целиком — в два триллиона. Сделку неоднократно переносили. О ее возможной отмене впервые стало известно весной 2018 года.