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Новосибирские бюджетники получили прибавку к зарплате
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Новосибирские бюджетники получили прибавку к зарплате 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Зарплаты работников бюджетной сферы выросли в первом полугодии этого года. В среднем бюджетники региона получают сегодня 35 644 рублей в месяц. Такие данные приводит Новосибирскстат.
Пока бюджетники НСО получают немного меньше, чем их коллеги в среднем по России (средняя зарплата бюджетников по регионам РФ — 36 193 рубля). Однако заработная плата этой категории сотрудников, по данным Новосибирскстата, в этом году растет быстрее, чем у сотрудников внебюджетной сферы.
Самые высокие средние зарплаты у бюджетников НСО — в научных исследованиях и разработках (47710 рублей). Неплохо получают и те, трудится в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности (39 480 рублей), а также бюджетники, занятые в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства — 34 001 рублей в месяц (хотя зарплаты у рабочих в этой сфере — традиционно самые низкие).
Меньше всего получают бюджетники НСО, занятые в дошкольном образовании (23460 рублей), а так же в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита (24206 рублей в месяц).
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