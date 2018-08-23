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SEC отклоняет заявки на биткоин-ETF
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SEC отклоняет заявки на биткоин-ETF 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика» Комиссия по ценным бумагам США отклонила девять заявок, связанных с виртуальной валютой. Соискатели не смогли доказать, что смогут предотвратить манипуляции на рынке.
Фото: Pexels
SEC отказала компании ProShares, намеревавшейся открыть два биткоин-фонда, компаний Direxion, которая планировала открыть пять таких фондов и GraniteShares, подававшей заявку на открытие двух биткоин-фондов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ссылается на то, что ни один из заявителей не смог доказать, что в соответствии с требованиями Закона о биржах смогут предотвратить манипуляции на рынке. При этом подчеркивается, что SEC не берет во внимание ценность биткоина как технологии или инвестиции.
Комиссия уже неоднократно отказывала в от­кры­тии бит­ко­ин-ETF бра­тьям Уин­кл­вос­сам. Кроме того, SEC отложила решение по заявлениям от компаний VanEck и SolidX.
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