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У рубля сейчас нет корреляции с нефтью и валютами развивающихся рынков
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У рубля сейчас нет корреляции с нефтью и валютами развивающихся рынков 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как нейтральный. Рубль вчера снижался исключительно на внутренних факторах, так как нефть показала сильнейший внутридневной рост за несколько месяцев, а валюты развивающихся рынков незначительно укреплялись к доллару. Основной причиной давления является угроза возрастающих санкционных рисков. Ограничения по «делу Скрипаля» были введены, что ожидалось и закладывалось в цены заранее, но инвесторы продолжают готовиться к худшему. Единственной неожиданностью со знаком минус стала блокировка российских активов на $5 млрд швейцарским банком Credit Suisse.
График
Банк сообщил, что сделал это в соответствии с санкциями в отношении России. Конкуренты в лице UBS и Julius Baer собираются последовать его примеру, но конкретных действий пока не предпринимали. Подобный прецедент демонстрирует, что угроза может появиться, откуда ее сложно было прогнозировать, что толкает участников рынка на уход от риска. Если о вчерашних ограничениях было известно заранее, то последующие шаги США более непредсказуемы.
Слушания по законопроектам, включающим дополнительные антироссийские санкции, пока не назначены, но ориентировочно должны состояться в середине сентября. Российские активы до этого момента будут двигаться преимущественно вследствие ожиданий и эмоций, а не подтвержденной фундаментальной информации. В случае снижения давления рубль способен на укрепление, так как нефть растет, а ЦБ РФ временно не покупает валюту. Вчера стоимость сорта Brent увеличилась почти на 3% из-за снижения недельных запасов на 5.8 млн баррелей, что в 3 раза больше ожиданий.
Согласно опубликованным протоколам последнего заседания FOMC, регулятор США полностью удовлетворен внутренними показателями экономики, но обеспокоен угрозой «торговых войн». Планы по повышению ставки в ближайшие месяцы, скорее все в сентябре, ожидаемо подтвердились. Индексы США почти не отреагировали на снижение продаж вторичного жилья (-0.7%) в июле.
Таблица
Основным корпоративным событием на рынке РФ стал отчет «Мечела» по МСФО за 1П 2018. Инвесторы восприняли отчет положительно, бумаги активно росли, но мы считаем, что краткосрочные обязательства в 422 млрд руб. являются серьезной угрозой, так как в десятки раз превышают чистую прибыль компании. Только на обслуживание долга ежегодно уходит более 30 млрд руб., поэтому актив пока малопривлекателен.
Сегодня ожидаем отчеты МСФО от «Сбербанка» и «Фосагро», советы директоров соберут «Россети» и «ВСМПО-АВИСМА».
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