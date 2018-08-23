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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Фото:
Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,37% — до 2288,59 пункта, индекс РТС снизился на 1,14%, составив 1053,21 пункта.
Следует из данных
Московской биржи
.
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